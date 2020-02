LECCO – Formalmente, in attesa di ufficializzazione del “rivale interno” e soprattutto della designazione del candidato del centro destra, Mauro Gattinoni con la sua lista Fattore Lecco appare solitario papabile sindaco – sorretto dal Pd che l’ha cercato e scelto, da AmbientalMente dell’attuale assessore comunale all’Ambiente Alessio Dossi, ‘Con la sinistra cambia Lecco‘ di Alberto Anghileri e Italia Viva.

Recente l’annuncio della partecipazione alle elezioni di Lecco 2020 di un “outsider” come Luigi Aglioni – ma i bookmaker assegnano al centro sinistra di Gattinoni e al centro destra ancora “disarmato” le maggiori chances di vittoria finale.

A lato, per ora, Corrado Valsecchi di Appello per Lecco sulla cui adesione al progetto di PD e soci permangono dubbi. Anzi, ufficialmente il super assessore di ApL insiste nel confermare che anche lui sarà in gara per Palazzo Bovara, in splendida solitudine.

Primo a scendere in campo, in forte anticipo, dunque è Gattinoni. E allora, come avverrà anche con gli altri candidati, Lecco News lo ha intervistato.

Di seguito le risposte in video del 42enne ex direttore di Api Lecco alle domande poste dal direttore della nostra testata, Sandro Terrani:



Sopra, la prima parte della lunga intervista a Gattinoni.

Domani, giovedì, le altre risposte su programma, strategie e alleanze in vista delle elezioni di fine maggio.

