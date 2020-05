LECCO – La tanto attesa ‘Fase Due‘ preannunciata da tempo è ufficialmente iniziata; le novità rispetto alla prima gestione dell’emergenza lasciano maggior libertà ai cittadini che, forse ancor di più nelle prossime settimane, dovranno dimostrare il loro senso civico, non lasciandosi tentare dalle diverse “motivazioni” per uscire di casa ma rispettando al massimo le norme di sicurezza, in modo tale da evitare che una nuova ondata di contagi diventi realtà.

Così come accadde il 22 marzo scorso, nel bel mezzo del totale lockdown del Paese, abbiamo fatto un giro nel centro di Lecco.

Come era lecito aspettarsi, a 50 giorni di distanza dalla nostra ultima ‘passeggiata’, la città sembra pian piano riprendere vita; oltre ai lavoratori che hanno ricominciato con le loro attività, sulle strade compaiono anziani in passeggiata, sportivi, auto, biciclette, il tutto sotto l’attento controllo delle forze dell’ordine, impegnate nel far rispettare il Dpcm in atto.

Ecco la sequenza di immagini a confronto; nella colonna di destra le foto scattate oggi, lunedì 4 maggio, mentre a sinistra quelle del nostro servizio del 22 marzo.