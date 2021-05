LECCO – Nel rione di San Giovanni è in corso la manutenzione nel parco sensoriale di via Sora attraverso la messa in sicurezza di alcune parti del parco e la piantumazione delle essenze previste nel progetto originario. In particolare sono già statue rimesse a nuovo le panchine e le sedute presenti.

Gli interventi di manutenzione sono continuati in via De Gasperi, nel rione di Santo Stefano, dove i manutentori sono intervenuti con operazioni di smerigliatura e verniciatura delle panchine. Un’operazione che permette di rigenerare il legno e avere panchine più belle, sicure e resistenti.