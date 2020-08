LECCO – Corsa contro il tempo per predisporre i container scolastici che, nello spazio esterno dell’Istituto Bertacchi, dovranno ospitare le classi del Liceo Manzoni. La possibilità che gli operai possano non terminare i lavori per consentire l’ingresso in aula il 14 settembre è già stata presa in considerazione e la scuola è pronta a ritardare l’avvio delle lezioni.

“Solo caso di gravi intoppi ragioneremo sull’iniziare l’anno nella vecchia sede – spiega il preside Giovanni Rossi, prossimo al pensionamento e che verrà sostituito da Maria Luisa Montagna -, se invece fosse solo questione di giorni allora ritarderemo l’avvio. Ma il Comune ci ha rassicurato”.