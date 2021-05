LECCO – Questa mattina taglio del nastro per il nuovo parcheggio del Pronto soccorso dell’ospedale Manzoni di Lecco realizzato da LineeLecco in sostituzione a quello attualmente in uso.

Il nuovo parcheggio, con 35 posti auto, permetterà infatti alla struttura di intraprendere i lavori di ampliamento necessari per Pronto soccorso e Rianimazione.

“Una soluzione importante che sottolinea la proficua collaborazione del Comune di Lecco con Asst Lecco ed evidenzia l’affidabilità di Linee Lecco nell’intervenire prontamente dove ce n’è bisogno” commentano i protagonisti dell’inaugurazione.