LECCO ALTA, BUON GIOCO PER PULCINI ED ESORDIENTI SUL TERRITORIO

LECCO – Partita molto combattuta, tra i Pulcini 2014 del Monte Marenzo e Lecco Alta giocata nella nebbia e sotto la pioggia, terminata con la vittoria della squadra ospite. Il primo tempo si conclude 1-0 per la squadra di casa nonostante una serie di occasioni da rete per gli ospiti non concretizzate. Nel secondo e quarto tempo la Lecco Alta gioca meglio, segnando rispettivamente 3 e 1 gol da fuori area. Il terzo tempo finisce in parità 0-0 con la Lecco Alta che ringrazia il proprio portiere per un paio di interventi importanti.

I Pulcini 2015 della Lecco Alta incontrano la Colico Derviese giocando una bella partita vincendo tutti e 4 i tempi. Dopo due frazioni molto equilibrate nelle quali tuttavia la Lecco Alta è riuscita a imporsi con scarti contenuti, negli ultimi due tempi il divario è stato maggiore concludendosi per 3-0. Da sottolineare anche la buona solidità difensiva con un solo gol al passivo.

La sesta di Campionato ha visto gli Esordienti 2013 affrontare la quotata Academy Casatese Merate sul campo di casa. La gara è stata molto combattuta, ma con gli ospiti in grado di controllare il risultato a proprio favore, grazie anche ad alcune individualità di spicco. Nel primo tempo, dopo un lungo periodo di equilibrio gli ospiti passano in vantaggio raddoppiando di lì a poco. Nel secondo tempo la Lecco Alta riesce ad andare in vantaggio. L’Academy Casatese non si disunisce e prima pareggia e poi vince 1-3. Nel terzo e quarto tempo nonostante i tanti sforzi dei padroni di casa, i casatesi riescono imporsi di misura per 1-0.