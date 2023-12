LECCO ALTA: LE PARROCCHIE SOSTENGONO LA SCUOLA CALCIO NELLA FAVELA DI SALVADOR DE BAHIA

LECCO – Le parrocchie Lecco Alta che comprendono i rioni di Rancio, San Giovanni e Laorca propongono come opera caritativa di sostenere il progetto di una scuola di calcio, Club De Futebol Inclusivo, nella Pároquia Jesus Cristo Ressuscitado, dove opera don Andrea Perego, a Plataforma, una delle favelas di Salvador de Bahia. La favela vive una povertà non più solo alimentare, ma anche e soprattutto educativa e la Parrocchia è diventata, soprattutto per i bambini, ragazzi e giovani, uno spazio sicuro, sempre aperto all’accoglienza. Il progetto di “scuola di calcio” non è solo un progetto sportivo, ma prima di tutto un progetto di aggregazione ed educazione per i ragazzi e i giovani: lo sport come veicolo di educazione e crescita, formazione all’autostima e al rispetto reciproco, nel rispetto della parità di genere ed inclusivo, opportunità di lavoro per quattro giovani che saranno formati ad essere gli allenatori e momento di aggregazione anche della comunità. Un progetto che vuole essere un aiuto concreto di riscatto e crescita per le nuove generazioni.

Don Davide della Diocesi di Cremona e don Andrea della Diocesi di Milano sono i custodi della Parrocchia Jesus Cristo Ressuscitado, al centro di Plataforma, uno dei barrios di Salvador. “Il nostro è uno spazio sempre aperto all’accoglienza e al gioco, con attività dedicate ai ragazzi che sono anche momento di aggregazione dei loro genitori, perché l’educazione è l’arma vincente per alimentare la speranza in un futuro migliore. Il progetto calcistico non è solo un’istruzione sportiva: è un progetto educativo, inclusivo e basato sul principio dell’equità di genere, dove lo sport diventa formazione all’autostima e al rispetto di sé e dell’altro, luogo di incontro e di crescita, tanto dei ragazzi che dei formatori – allenatori che saranno dei giovani della parrocchia stessa.” Hanno spiegato i sacerdoti.

“Un grande ringraziamento a tutti coloro che hanno sostenuto il progetto Club De Futebol Inclusivo: la comunità dei Beati Mazzucconi e Monza ha iniziato a inviare un bonifico di 1.000 euro. Potrete sostenere questo progetto tramite l’acquisto (5€) di un calendario per l’anno 2024 o con offerte libere contattando le parrocchie” ha dichiarato in parroco don Claudio Maggioni.