LECCO – Incidente questa mattina in corso Emanuele Filiberto, a Lecco. Lo scontro tra un’auto e una moto ha provocato due feriti: due le ambulanze giunte in loco per i soccorsi insieme a una pattuglia della Polizia Locale.

Ancora da ricostruire la dinamica del sinistro, solo lievi rallentamenti per la viabilità del sabato mattina.