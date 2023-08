LECCO – Due donne, di 82 e 84 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale questa mattina a Lecco. Lo schianto in via Capodistria verso le 9, sul posto in codice giallo due ambulanze e una automedica. Ad intervenire anche i Vigili del Fuoco con una autopompa serbatoio, i pompieri hanno estratto le due anziane dal veicolo che a seguito dell’incidente è rimasto sul fianco.