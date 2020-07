LECCO – Botto di mercato per la Lecco Basket Women che si è assicurata la guardia Francesca Capaldo, fresca di promozione in serie B con la maglia della Starlight Valmadrera.

Per la società lecchese si tratta di un acquisto di spessore dopo quello di Oddo e della giovane Rota, che fa capire le reali intenzioni della società di puntare al vertice nel torneo di Promozione Femminile.

La 24 enne di Barzanò indosserà la maglia numero 6, queste le sue parole: “Il mio primo approccio a questo sport è stato in quinta elementare durante un progetto scuola dove l’insegnante mi notò e consigliò ai miei genitori di portarmi in palestra. Così ho deciso di provare e da lì non ho mai più smesso nonostante gli alti e bassi che hanno caratterizzato il mio percorso cestistico. Il basket è stato la mia ancora di salvezza, mi ha insegnato il valore di appartenenza ad un gruppo, lo spirito di sacrificio e di organizzazione. Non sono mancati momenti di sconforto, ma nonostante le numerose rinunce e un’infinità di allenamenti quando c’è volontà di andare avanti è impossibile mollare. È lo specchio della vita e tuttora stare in campo è un mix di adrenalina ed emozioni a cui non voglio rinunciare”.

Un percorso cestistico che ha portato Capaldo a giocare in squadre di vertice: “Ho iniziato a Costamasnaga dalla categoria esordienti completando tutte le giovanili e arrivando a far parte del roster della prima squadra che militava in A3. Per trovare più continuità ho deciso poi di passare a Valmadrera in serie B e l’anno successivo con Sant’Ambrogio Mariano abbiamo centrato la promozione dalla C alla B. Mi sono poi riavvicinata a Valmadrera per intraprendere, oltre alla “carriera” da giocatrice, contemporaneamente anche quella da istruttrice minibasket. Sono stati 3 anni in cui abbiamo costruito tanto e siamo arrivati al coronamento del nostro obiettivo: tornare in serie B”.

Chiari anche i motivi per cui la giocatrice ha voluto scendere di categoria e giocare con la maglia della Lecco Basket Women: “Ho deciso di intraprendere questo nuovo percorso abbracciando un progetto del quale condivido totalmente i valori. Alla base c’è una forte volontà di puntare su un gruppo coeso che sappia esprimere al meglio le proprie potenzialità. Conosco alcune giocatrici con le quali ho condiviso molto e non vedo l’ora di poterci togliere ancora tante soddisfazioni insieme”

“Arrivando da altre realtà dovrò in primis adattarmi e mettere a disposizione della squadra tutto quello che ho imparato in questi anni. Sicuramente sotto alcuni aspetti ho ancora molto da lavorare e cercherò di impegnarmi al meglio. Abbiamo tutte le carte in regola per disputare un ottimo campionato e indubbiamente il mio obiettivo è quello di riuscire a centrare la promozione in serie C“.