LECCO – Tempo di gettare le basi per la nuova stagione 2022/2023 per la Lecco Basket Women che dopo aver perso Federica Greppi, (nell’immagine a destra, ritiratasi dall’attività dopo 23 anni), ha ingaggiato la 29 enne play/guardia Debora Plebani (in copertina) che torna a calcare i parquet dopo alcuni anni di stop.

Plebani, come ci racconta, ha iniziato a giocare tardi a basket.

“Su consiglio della mia professoressa di ginnastica ho cominciato a 11 anni. Prima ho sempre giocato a calcio nella squadra del mio oratorio, poi arrivata alle medie non essendoci più la squadra ho dovuto mollare. La mia professoressa mi aveva consigliato atletica, ma è uno sport troppo individuale per il mio carattere. Meglio uno di squadra quindi mi sono lanciata (sempre su consiglio della docente che è stata giocatrice di serie A) in questo mondo e ho finalmente conosciuto la pallacanestro. La prima squadra con cui ho iniziato a giocare è stato l’Ardor Busto Arsizio, la mia grande famiglia e grazie a loro mi sono appassionata a questo sport. Ho giocato per diversi anni nelle giovanili e in serie C, poi la squadra si è sciolta e mi sono trasferita a Cerro Maggiore sempre in serie C. Sono stata lì un anno e poi con gli impegni di lavoro ho dovuto mollare. Un anno di pausa e poi la ripresa nel Real Busto nel campionato di Promozione. Il trasferimento per motivi di lavoro a Lecco mi ha impedito di proseguire l’attività agonistica e ora dopo 5 anni eccomi pronta per una nuova avventura”.

Che tipo di giocatrice è Debora Plebani?

“Ho sempre giocato da guardia e play. Mi piacciono entrambi i ruoli e mi sono sempre messa a disposizione del bisogno della squadra. Dove mi mettevano giocavo. Sono una giocatrice che cerca sempre di dare il massimo anche se non ne ha più e di non mollare mai. Sono grintosa e mi piace caricare la squadra. Adoro il momento dello spogliatoio perché è lì che si crea il gruppo e la squadra. Mi piace vincere ma cerco di sempre di prendere il positivo anche dalle sconfitte perché penso che ci sia sempre da imparare”.

Come sei arrivata ad arrivare alla Lecco Basket Women?

“Mi ero interessata due anni fa perché ero tentata di riprendere a giocare ma poi il Covid ha bloccato tutto. Successivamente ho incontrato Claudia Oddo nella scuola dove lavoro e mi ha chiesto più volte di provare a riprendere ma non ho mai trovato il coraggio fino in fondo. Sul finire della stagione mi ha contattato la coach Valentina Canali ed è riuscita a convincermi. Ora è arrivato il momento di riprovare”.

Dopo alcuni allenamenti che impressioni hai avuto dal gruppo e che obiettivi ti poni?

“Sicuramente positive. Già al primo allenamento mi sembrava di conoscerle da diverso tempo, mi sono subito trovata a mio agio. È un gruppo giovane con tanta voglia di fare e divertirsi. Mi hanno ricordato un po’ la mia prima squadra dove ho iniziato. Spero di poter portare tutta la mia energia e grinta sia dentro che fuori dal campo. Ma partendo dallo spogliatoio dove si crea il gruppo. Se siamo unite e compatte poi sul campo possiamo fare qualsiasi cosa. Dobbiamo puntare alla vetta e dare sempre il massimo”.