LECCO – Chiuso il girone d’andata con il 5° posto in classifica con un ruolino di marcia di cinque vittorie e quattro sconfitte, è tempo di un mini bilancio per la Lecco Basket Women e chi meglio del presidente Paolo Benzoni può tracciarlo.

La squadra rinnovata durante l’estate ha subito degli alti e bassi che la fanno navigare nelle posizioni di medio-alta classifica: “Dopo questi cambiamenti di inizio stagione, non ci eravamo posti degli obiettivi di classifica – ammette il numero uno lecchese -. Sapevamo di incontrare delle difficoltà e soprattutto squadre più attrezzate di noi, e questo è successo. Ora dovremo cercare di crescere ulteriormente e migliorare la posizione di classifica per arrivare nelle prime quattro che valgono i playoff. Sono convinto che non sarà facile e già nelle prossime partite con Binzago e Morbegno capiremo se possiamo competere con le migliori. Saranno due tappe fondamentali per il proseguo della nostra stagione”.

Dove deve migliorare la squadra? “Per poter vincere bisogna fare canestro, quindi si deve migliorare nelle percentuali al tiro che ci sono costate diverse partite. Nel complesso il gruppo sta migliorando, ma solo con il lavoro e l’intensità negli allenamenti, si potrà fare strada”.

Dopo la pausa per le festività, la formazione di Berri tornerà in campo martedì 21 gennaio alle 21 per affrontare nella prima giornata di ritorno del campionato di Promozione femminile la Pol Binzago, compagine che occupa il quarto posto in graduatoria, con due punti in più delle blucelesti.

Parliamo della vostra squadra Under 14 che sta disputando un torneo non facile: “È un’annata non semplice, ma nonostante i risultati siano negativi, stiamo vedendo le nostre giocatrici crescere e soprattutto fare gruppo. La cosa più importante aldilà dei risultati sul campo, è vedere le ragazze venire in palestra con il sorriso e migliorare giorno dopo giorno”. Le giovani di coach Martucci giocheranno sabato 18 gennaio alle 16 sul campo della capolista e imbattuta Basket Costa Bianco.