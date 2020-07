LECCO – La Lecco Basket Women è sempre attiva sul mercato e dopo aver rinforzato il reparto esterne, ha deciso di puntellare anche il reparto lunghe, trovando l’accordo con la giovane Susanna Davide, ala centro che ha militato nell’ultima stagione nella compagine Under 18 di Ororosa Almenno.

La giocatrice, residente a Torre De Busi, non ha ancora compiuto 18 anni: “Ho cominciato per caso

a giocare a basket all’età di 6 anni, su consiglio del fisiatra per correggere un difetto posturale. Tra il nuoto e la pallacanestro ho scelto quest’ultima”.

Sul significato della palla a spicchi, la cestista così si espone: “Mi ha permesso di affrontare le mie insicurezze e superare i miei limiti, mi ha fatto crescere rendendomi più responsabile, mi ha fatto conoscere tante belle persone. È la valvola di sfogo nelle giornate no, è puro e sano divertimento. Amo questo sport alla follia per quello che mi ha dato e continua a darmi”.

“Ho iniziato con il minibasket nel Calolzio. Nel 2014 sono passata al Valmadrera, dove sono rimasta fino al 2019, militando nelle categorie giovanili e in serie C. Nel settembre 2019 sono passata all’under 18 regionale di Ororosa in terra bergamasca dove però non sono riuscita a chiudere la stagione a causa del lockdown dovuto al Covid 19″.

Nessun dubbio anche riguardo ai motivi che l’hanno spinta a scegliere la Lecco Basket Women: “Pur

essendomi trovata molto bene in Ororosa, ho deciso di tornare in territorio lecchese per conciliare al meglio basket e studio nell’anno della maturità. Inoltre la presenza di coach Valentina Canali, che mi ha allenato ai tempi di Valmadrera, e di altre vecchie compagne di squadra ha facilitato la mia scelta di giocare in LBW”.

“Il mio punto di forza è l’aggressività sotto canestro, sono molto determinata a rimbalzo e prediligo il gioco di squadra. Cercherò sempre di dare il massimo in ogni allenamento e partite con la consapevolezza che dovrò colmare alcune lacune tecniche per crescere come atleta e come donna”.

LEGGI ANCHE: