CESANO MADERNO (MB) – Esordio con sconfitta per la Lecco Basket Women che cede di misura sul campo del Binzago al termine di una prova comunque convincente. Squadra rinnovata per coach Berri con tante giovani in campo che si sono fatte valere.

Lecco deve rincorrere in partenza ma con la difesa a zona, la gara si mette sui giusti binari con il primo periodo che si chiude sul 14-18. Nel secondo periodo dopo un parziale sfavorevole di 8-0, coach Berri chiama time out e la squadra risponde con un contro break di 9-0 grazie a una Frisco ispirata in attacco e alla difesa.

L’inerzia è favorevole e si va al riposo sul 24-32. Dopo l’intervallo anche Binzago schiera la zona e il break di 13-2 rimette in corsa la squadra di casa che torna avanti al 30′ sul 41-40 con punti pesanti di Nasraoui e Canovi. Il match arriva così al fotofinish dove vince chi sbaglia di meno. Lecco non segna da fuori ma resta comunque aggrappata alla gara sino alla sirena, ma alla fine prevale Binzago con un piccolo margine.

Bene nel complesso la partita di Nava e compagne che hanno dimostrato di avere carattere. Domenica prossima esordio casalingo al Bione alle 18 con il San Rocco Seregno.

Pob Binzago – Lecco Basket Women 56-52

(parziali 14-18, 24-32, 41-40)

Pob Binzago: Donagemma 3, Frontini 7, Tagliabue 2, Mornata 1, Brugnetti, Regondi 6, Zana 11, Giglia, Canovi 13, Nasraoui 11, Siviero 2, Brioschi. All. Tognacca

Lecco Basket Women: Chiara Rusconi 2, Chiara Pozzi 7, Frisco 14, Cocchia 1, Claudia Pozzi, Giulia Rusconi 4, Coly, Nava 9, Benzoni 6, Martina Rusconi 3, Binda 6. All. Berri.

Aribtro: Di Pilato di Paderno Dugnano.