MILANO – Pesante sconfitta sul campo del Sangabriele per la LBW. La squadra di Canali non è mai stata in partita ed è scesa in campo priva di grinta, cattiveria e agonismo che hanno portato al meritato referto giallo.

LA CRONACA

L’inizio shock di 10-1 per la squadra di casa, ha messo subito in chiaro le motivazioni delle due squadre. Milano trascinato dai canestri di Mazzeo ha dimostrato di avere una marcia in più e avere la voglia di vincere la partita al contrario delle blucelesti che sono sembrate svogliate e con l’atteggiamento sbagliato sia in attacco che in difesa. Dopo il 18-4 del primo quarto, le ospiti si sbloccano in attacco con le triple di Oddo, Nava e Chitelotti, ma dall’altra parte Sangabriele non si ferma continuando a segnare e si va al riposo sul 38-20. La gara è ormai compromessa per le lecchesi che nel terzo parziale non riescono più a reagire segnando solo 12 punti in 10′. Gara compromessa e divario che appare netto tra le due formazioni che ora sono appaiate in classifica a 14 punti. Una sconfitta che deve far riflettere e compromette quasi definitivamente l’obiettivo playoff dichiarato a inizio stagione.

Domenica prossima alle 18 la squadra sarà attesa dalla gara casalinga con il fanalino di cosa Bresso fermo a quota zero punti. Lapidario il commento di coach Canali a fine gara:”Faccio fatica a commentare questa partita. E probabilmente è meglio che lo faccia tra le mura dello spogliatoio. Di sicuro dobbiamo guardarci in faccia e capire come vogliamo continuare la stagione. Voglio dire però brave, veramente, a quelle ragazze che hanno saputo lottare, reagire e provarci fino alla fine”.

Sangabriele Milano – LBW 67-49

(18-4, 38-20, 52-32)

LBW: Aondio 5, Chitelotti 6, Capaldo 4, Scola 4, Donghi, Davide 4, Oddo 7, Nava 11, Benzoni, Rota, Ciceri 4, Mandonico 4. All.: Canali.