ANNONE BRIANZA – Il Palazzetto di Annone resta un fortino inespugnabile per la Lecco Basket Women che centra la sua sesta vittoria consecutiva e mantiene per la stagione regolare l’imbattibilità casalinga. Con una squadra ancora falcidiata dalle assenze, le blucelesti hanno faticato più del previsto per aver ragione di un Vismara che sul campo ha dimostrato di valere più dei punti che ha in classifica. Le giovani milanesi hanno dato del filo da torcere dimostrando di avere dei buoni fondamentali. Poi con il passare del tempo, la superiorità del quintetto di Canali ha fatto la differenza trovando un vantaggio con doppia cifra.

Pronti via e Lecco sembra contratto e nervoso. Basta un iniziale 7-0 per le ospiti a spingere la coach lecchese a chiamare time out. Una piccola scossa arriva con la difesa, ma in attacco si fatica a trovare la via del canestro. Finite sotto per 11-17, le padrone di casa stringono le maglie difensive e provano a spingere sull’accelleratore spinte da Oddo che dopo diversi tentativi, infila due triple che portano al vantaggio sul 21-18. Subito dopo viene imitata alla stessa maniera da Capaldo con lo score che indica 29-23 all’intervallo. La solidità difensiva delle blucelesti resta immutata anche nel terzo periodo con vismara che non riesce più a incidere sbattendo contro il muro della zona. La LBW riesce così a prendere il largo e controllare la partita mettendo in mostra delle buone giocate. Dal 41-29 del 30’ la partita non ha più storia e l’ultimo periodo diventa quasi un allenamento.

Ora per conservare il quinto posto le blucelesti dovranno vincere l’ultima gara in programma sabato prossimo alle 19.30 a Monza per poter pensare poi ai play off.

Il commento di coach Canali: “È stata una bella prova del collettivo. Nonostante non abbiamo espresso la nostra migliore pallacanestro, tutte le ragazze hanno dato il loro contributo mettendo sul campo quello che serviva per vincere. Un atteggiamento determinato e coeso in un periodo dove siamo in piena emergenza. Ogni volta sappiamo pescare risorse ed è un grande merito di queste ragazze. Vismara è una squadra che merita più del piazzamento che occupa in classifica”.

Lecco Basket Women – Vismara Milano 49-37

(11-14, 29-23, 41-29)

Lecco Basket Women: Chitelotti 2, Scola ne, Capaldo 12, Davide 6, Oddo 12, Nava 2, Greppi 6, Benzoni 1, Rota 2, Galli 6, Scumace. All.: Canali.

Vismara Milano: Festa 4, Bakiasi, Folli 4, Carnevale 10, Fortini 4, Gabanelli 2, Sanna 4, Cassin 9, Ferri. All: Allocchio.

Arbitro: Galigani di Merate