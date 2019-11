ANNONE BRIANZA – Torna al successo e lo ottiene in maniera convincente la Lecco Basket Women che travolge il Corsico al termine di un match mai in discussione. Troppo ampio il divario tecnico tra le squadre con le lecchesi decisamente più a loro agio sul campo rispetto alle milanesi.

Corsico parte con un 4-0 ma poi Lecco sale in cattedra e dal secondo periodo la partita subisce uno scossone con le ospiti trafitte dalle tre triple di Nava e da quella di Giulia Rusconi. La solita difesa ermetica fa il resto e all’intervallo lo score indica 37-21 per la squadra di casa. Dopo la pausa Lecco si rilassa un po’ e fa tornare sotto le avversarie, vanno segnalati i primi punti stagionali della rientrante Ricci e di Claudia Pozzi in campo per la prima volta con la sorella Chiara. Sul 44-33 del 30′, la Lecco Basket Women torna a premere sull’accelleratore e la partita si chiude con il + 26 marchiato dalle due triple di Greppi.

Due punti che fanno morale per l’autostima e muovono la classifica con il bilancio che torna in parità tra vittorie e sconfitte. Sabato prossimo ci sarà un test più probante con la trasferta sul campo di Carnate con la palla a due in programma alle 21.30.

Lecco Basket Women – C.S. Corsico 68-42

(parziali 13-7, 37-21, 44-33)

Lecco Basket Women: Chiara Rusconi, Chiara Pozzi 12, Frisco 15, Cocchia, Claudia Pozzi 8, Giulia Rusconi 5, Ricci 3, Nava 11, Greppi 6, Benzoni 2, Martina Rusconi 4, Binda 2. All.: Berri.

C.S. Corsico: Werbrouck, Bedin, Visioli 6, Messina, Di Ceglie 4, Moriglia, Allievi 12, Gnani 5, Moroni, Malighetti 7, Pellegrini 8. All.: Melegazzi.

Arbitro: Galigani di Merate.