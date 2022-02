ANNONE BRIANZA – La Lecco Basket Women ottiene la sua nona vittoria stagionale e consolida il terzo posto in classifica. Gara senza storia quella disputata contro una Cremonese Basket largamente rimaneggiata che si è presentata ad Annone con solo 8 giocatrici a referto.

Già dal primo quarto le blucelesti fanno valere il loro maggior tasso tecnico e prendono subito il largo chiudendo la frazione sul 17-5 con buone giocate in attacco e una solidità difensiva. Coach Canali fa ruotare tutto il suo organico e il divario si ampia ulteriormente con il +22 dell’intervallo (31-9). Il copione non cambia anche nei restanti due parziali con le ospiti che sono costrette a soccombere con il divario che alla fine tocca il +38 (64-36).

Da segnalare il ritorno in campo per le lecchesi di Mandonico. Ora la Lecco Basket Women chiuderà la prima fase giocando sul campo di Parre (domenica alle 17) dove ci sarà in palio la conquista del secondo posto alle spalle di Rezzato.

Le dichiarazioni post gara di coach Canali: “La partita è stata poco significativa dal punto di vista tecnico, le avversarie si sono presentate fortemente rimaneggiate e hanno onorato l’impegno con grande serietà e sportività ma il divario tecnico era netto. Portiamo a casa comunque dei buoni spunti, abbiamo fatto meglio nelle collaborazioni in attacco e siamo state intense e concentrate per tutto il match. La gara ci ha dato modo anche di reinserire nelle rotazioni per qualche minuto Mandonico, di rientro da due mesi di stop, una buona notizia per noi. Ora testa all’ultima sfida di questa prima parte di campionato, con la trasferta di Parre che sarà molto impegnativa, ma per noi questo sarà uno stimolo a vendere carissima la pelle”

Lecco Basket Women – Cremonese Basket 64-26 (parziali: 17-5, 31-9, 45-19)

Lecco Basket Women: Scola 4, Capaldo 11, Pozzi, Romanò 4, Davide 6, Oddo 5, Nava 3, Greppi 13, Benzoni 2, Rota 7, Mandonico 9. All.: Canali – Fornaro.

Cremonese Basket: Spotti 6, Ghilardi 6, Sbarsi 2, Cucinelli 6, Dondè, Petrina, Amici 4, Volta 2. All.: Ghiraldotti.