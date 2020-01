ANNONE BRIANZA – Vittoria fondamentale ai fini della classifica della Lecco Basket Women che supera al fotofinish la diretta concorrente Binzago e si insidia alle spalle delle prime della classe Vimercate e Lissone, trovando così energie e autostima per il girone di ritorno.

Partita considerata come un crocevia per valutare gli obiettivi della stagione delle blucelesti, che hanno superato l’esame a pieni voti mettendo in campo la solita grande difesa e soprattutto una monumentale Federica Greppi, vera trascinatrice del gruppo che con i suoi 25 punti, ha messo la firma sul successo. Un girone di ritorno iniziato nel migliore dei modi.

LA CRONACA

Il primo canestro della gara arriva dopo 3′ siglato da Regondi, poi si scatena Greppi con 3 triple che portano le lecchesi sul +4 (11-7) e allo scadere anche Ricci infila la bomba del 16-11 di fine quarto. La partita va avanti a strappi con Binzago che accusa il colpo ma resta comunque aggrappato grazie ai guizzi di Frontini e al peso di Nasraoui sotto le plance, peraltro ben contrastata da Benzoni. La difesa bluceleste riesce a imbavagliare le ospiti, ma in attacco si sbaglia davvero troppo con Frisco molto generosa ma poco produttiva. Si arriva così all’intervallo sul 24-20. Dopo la pausa Lecco ha un sussulto che sembra dare la svolta alla contesa con un 5-0 firmato dalla solita Greppi (29-20), ma dall’altra parte si scatena Frontini e ecco servito il controbreak di 9-0 he vale il 29-29.Tutto da rifare per Pozzi e compagne e si arriva così all’ultimo periodo senza una squadra dominante. Ci riprovano ancora le padrone di casa a tentare l’allungo sul 38-31 al 34′, ma anzichè mettere la parola fine sulla partita, arrivano altri errori che rimettono in corsa le avversarie che trovano il 42-42 al 39′. Il finale è palpitante e nell’ultima azione le ospiti in bonus commettono fallo su Greppi a 12″ dalla sirena. La top scorer lecchese è glaciale dalla lunetta e fa 2/2 per il 44-42, poi dopo il time out di Binzago, ci pensa la difesa a portare a casa la vittoria prima con una stoppata di Pozzi e poi a imbrigliare la bocca da fuoco Frontini che non riesce a trovare il canestro.

Successo pesante e ora testa alla gara di sabato sera a Seregno (21:15) dove non sono ammesse distrazioni. La vetta della classifica non è così lontana.

Lecco Basket Women – Pob Binzago 44-42

(parziali: 16-11, 24-20, 31-29).

Lecco Basket Women: Chiara Pozzi, Frisco 8, Claudia Pozzi, Giulia Rusconi, Magni 2, Ricci 3, Nava 2, Greppi 25, Benzoni 2, Martina Rusconi, Binda 2. All.: Berri.

Pob Binzago: Frate 2, Frontini 20, Tagliabue, Mornata 5, Regondi 2, Zana 3, Giglia, Canovi 2, Nasraoui 8, Siviero, Brioschi, Motta. All.: Tognacca.

Arbitro: Anghileri di Lecco.