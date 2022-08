LECCO – La Calcio Lecco 1912 “è felice di comunicare l’accordo con l’AS Gubbio 1910 per il trasferimento a titolo definitivo di Doudou Mangni, che ha firmato un contratto biennale”.

Doudou nasce il 29 marzo 1993 a Roma, ma vive e cresce a Lecco sin da bambino ed è un attaccante in grado di svariare su tutto il fronte offensivo, grazie alla sua velocità e alla sua esplosività.

In carriera ha collezionato più di 240 presenze, con 52 reti e 10 assist. Con la maglia del Lecco, nella stagione 2020-21 è sceso in campo 33 volte, gonfiando la rete in 10 occasioni e servendo 5 assistenze ai propri compagni. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Gubbio, formazione militante nel girone B di Serie C, dove ha totalizzato 32 presenze, 5 gol e 2 assist.

“Bentornato a casa Doudou – conclude la società – e in bocca al lupo per la tua nuova avventura in bluceleste!”.