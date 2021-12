VERCURAGO – La Lega dal Senato a Palazzo Lombardia si felicita per l’inserimento nella legge di Bilancio di 40 milioni di euro destinati al lotto San Girolamo della Lecco-Bergamo, sul territorio di Vercurago. Intervento passato in commissione, ora è necessaria la ratifica del Parlamento.

“L’efficientamento dell’asse viabilistico tra Lecco e Bergamo, due tra le province più produttive d’Italia – dichiara l’assessore regionale alle Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi – è da sempre alla nostra attenzione e negli anni abbiamo stanziato complessivamente 14 milioni di euro, nonostante le opere in questione siano in capo ad altri enti: nello specifico, 9 milioni proprio per il lotto San Girolamo (Variante di Vercurago) e 5 milioni di euro per la Variante di Cisano primo lotto”.