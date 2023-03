LECCO – In un periodo straricco di mezze maratone in giro per l’Italia, anche Lecco è pronta per il suo evento principale della stagione podistica. Domenica 5 marzo si svolgerà la 14ª edizione della Lecco City Half Marathon e le premesse sono per un grande evento, soprattutto dal punto di vista qualitativo.

Gli organizzatori proporranno infatti un percorso rivisitato e reso molto più veloce, articolato su due giri cittadini con la novità costituita dal cambio della logistica e dallo spostamento della zona di partenza/arrivo in Piazza Garibaldi. Si gareggia quindi in riva al lago, su scorci paesaggistici che non potranno non toccare il cuore e la fantasia di ogni partecipante.

Il nuovo tracciato potrebbe anche favorire l’assalto ai record della corsa, risalenti entrambi al 2019 con i successi dei kenyani Joel Maina Mwangi in 1h04’25” e Lenah Jerotich in 1h13’33”. I campioni uscenti vengono entrambi dal Burundi, Jean Marie Vianney Niyomukiza in 1h06’12” e Cavaline Nahimana in 1h13’56”. Tempi che dimostrano come a Lecco si possa correre forte e puntare apertamente al primato. Per trovare le ultime vittorie italiane bisogna risalire al 2018 con i successi di Ahmed Ouhda e Francesca Rusconi.

Non ci sarà solo la mezza maratona. Insieme ad essa gli organizzatori hanno proposto due prove non competitive dedicate alla promozione della corsa, la “Family & Friends Run” sulla distanza di 5 km e la “Childrens Run” di 500 metri rivolta ai bimbi delle scuole elementari.

Il programma delle partenze vedrà prima proprio la grande festa dei più piccoli con il via alle 9:45. Alle 10 lo start per la mezza maratona, a seguire quello della non competitiva con le premiazioni a partire dalle 12:30. C’è ancora la possibilità di iscriversi per chi non lo avesse fatto entro i termini stabiliti: sabato presso i tavoli della segreteria il costo da versare sarà di 40 euro. Per la prova promozionale il prezzo fisso è di 5 euro.

Per informazioni visita il sito www.spartacusevents.com.