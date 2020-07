LECCO – È morto in ospedale Giancarlo Torricelli, 71enne di Carugo soccorso giovedì sul sentiero del San Martino per una brutta caduta.

L’uomo stava scendendo dalla montagna di Lecco e non gli mancava molto ad arrivare al centro abitato quando, forse per un malore e forse per essere inciampato, è scivolato per quattro o cinque di metri. Era passato da poco mezzogiorno e immediato è stato l’intervento del soccorso alpino e dell’eliambulanza decollata da Milano.

Torricelli è stato stabilizzato per essere poi ricoverato al pronto soccorso del “Manzoni”. Il trauma cranico però gli è stato fatale e poche ore dopo ne è stato constatato il decesso.