LECCO – Primi giorni di lavoro per il nuovo Lecco Calcio a 5 di mister Emanuele Fratini, al via del prossimo campionato di Serie A2 Élite. I blucelesti si sono ritrovati agli ordini del tecnico romano, alla sua prima esperienza sulle rive del Lario, nella mattinata di giovedì e hanno iniziato la preparazione con lo staff tecnico completato dal vice Marco Giunchi e dal preparatore atletico Dario Valsecchi.

Blucelesti sempre attenti alla linea verde, ancor di più quest’anno che in Coppa della Divisione potranno giocare solo gli under 23. Scorrendo i nomi che compongono la rosa si trovano solo quattro ragazzi al di sopra di questo limite, per il resto spazio ad alcuni tra i talenti emergenti del futsal italiano e non.

“Abbiamo iniziato la preparazione prima rispetto alle altre società – spiega mister Fratini, ex Pistoia nella massima serie -, perché volevo che i ragazzi iniziassero a conoscersi tra loro ma anche, per i tanti nuovi, a conoscere la città e prendere confidenza con i luoghi in cui vivranno questa stagione, con la speranza che la città si unisca intorno a questa squadra e la sostenga in massa durante le partite interne“. Gare interne che, novità di quest’anno, si giocheranno sempre al Palataurus ma alle 20:15 di venerdì sera.

Lecco ambizioso quello costruito dal direttore generale Marcello Maruccia e dal direttore sportivo Matteo Dei Cas: “Saremo una squadra che punterà tanto sull’intensità di gioco perché abbiamo un’età media molto bassa che ci permette di farlo. Ci sono grandi qualità, sia tecniche che atletiche, e proveremo a dar fastidio a tutti”.

Primo test amichevole fissato per sabato 26 quando al Palataurus arriverà il Real Sesto, neopromosso in C1.