CESANA BRIANZA – Settima vittoria consecutiva per la formazione Under 19 nazionale del Lecco, impegnata questa mattina a Cesana Brianza contro i coetanei del Real Cornaredo. 3-2 il risultato finale a favore dei blucelesti di mister Gil Marques, che proseguono così la loro corsa verso le primissime posizioni del girone B.

La cronaca del match vede il Lecco chiudere il primo tempo avanti per 1-0: autore del vantaggio bluceleste è Riccardi dopo due soli minuti di gioco, sfruttando al meglio una palla servitagli in verticale da Leonardo Orlandi. Occasioni da ambo le parti, ma prima dell’intervallo non segna più nessuno.

La ripresa è più vivace. Al 13′ una grande azione in solitaria di Vinicius Orlandi vale il raddoppio dei padroni di casa, ma il Real Cornaredo non sta a guardare e accorcia subito le distanza riaprendo la gara. Al 18′ il Lecco torna a +2. Il merito è di Ferraro, in gol al volo su assist di Leonardo Orlandi. Gli ospiti trovano nuovamente la forza di andare il gol, ma ormai è troppo tardi e il Lecco ha la meglio 3-2.