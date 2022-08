LECCO – Nuovo regalo della società a squadra e tifosi. È infatti ufficiale l’approdo al Lecco Calcio a 5 di Joao Victor Nascimento, talentuoso laterale classe 2002 italo-brasiliano che sarà a disposizione di mister Pablo Parrilla per il prossimo campionato di Serie A2. Un nuovo colpo di prospettiva quello messo a segno dal direttore generale Marcello Maruccia, con il nativo di Jundiai, di nonno italiano, in arrivo dal Nordovest (ora Club Sport Roma), con cui ha segnato 5 reti da gennaio in poi nell’ultimo girone C di A2.

“Ho iniziato a giocare a 8 anni nella squadra della mia città, l’Asp Fut – racconta Joao Victor -, poi a 12 sono passato nel San Joao, una squadra vicina, e lì sono rimasto fino a che non sono arrivato in Italia a gennaio, vincendo anche un campionato a 16 anni”.

A inizio anno la chiamata del Nordovest e il cambio di vita: “Mi sono trovato subito bene in Italia. In Brasile si gioca tanto a futsal, c’è un buon livello, ma non c’è l’organizzazione e la valorizzazione che c’è qui. Anche in campo è diverso, in Italia c’è più tattica, mentre in Brasile si va più di fantasia”.

Tanta voglia di bluceleste per Nascimento: “Non vedo l’ora del 18 per arrivare a Lecco e iniziare la preparazione. Ho visto tanti dei miei nuovi compagni sui social e ora voglio conoscerli dal vivo. So che la squadra è già forte, ci sono ottimi giocatori e voglio fare bene con loro”.

Sulla sua posizione in campo: “Sono un laterale, ma posso giocare anche da ultimo. Mi piace tanto puntare l’avversario e andargli via per creare occasioni ai compagni. Credo di avere anche una buona forza fisica e punto anche su questo quando serve”.