LECCO – Da giovedì 2 luglio e fino al 30 settembre la viabilità in piazza Mazzini subirà delle variazioni necessarie a consentire lo svolgimento in sicurezza dei lavori di riqualificazione del parcheggio pubblico.

Le modifiche viabilistiche riguardano via Cornelio, nel tratto compreso tra il civico 2 e piazza Mazzini e via Tommaso Grossi, dove sarà istituito il divieto di circolazione veicolare e pedonale (che non varrà per i veicoli di cantiere e del personale dell’impresa) e il divieto di sosta permanente con rimozione forzata.

In via Nullo, nel parcheggio adiacente la sede della Società Canottieri Lecco, sarà istituito il divieto di sosta permanente con rimozione forzata, eccetto negli spazi riservati ai veicoli per carico e scarico, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai motoveicoli e ai titolari di pass “Modello S” e Zpru “Centro”.

In piazza Mazzini, nel tratto compreso tra via Cattaneo, piazza Garibaldi e l’area di parcheggio, sarà in vigore il divieto di sosta permanente con rimozione forzata e il divieto di circolazione (che non varrà per i veicoli di cantiere e per quelli in entrata e uscita dai passi carrai dei civici 3 e 13); sarà inoltre sospeso il senso unico di marcia con l’istituzione del doppio senso di marcia sulla corsia di via Cattaneo in direzione piazza Garibaldi.