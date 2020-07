LECCO – Un Tir si è incastrato pochi istanti fa, attorno alle 15.30, sotto al ponte ferroviario di via Amendola, a Lecco.

Al lavoro polizia locale e vigili del fuoco per gestire la viabilità e permettere al mezzo pesante di riprendere la sua strada.

Nel frattempo sono inevitabili i disagi per la viabilità. Il traffico è deviato alla rotonda del Caleotto verso il Parini mentre per chi sale da Via Amendola in Via Digione.