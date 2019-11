LECCO – Domenica amara per i blucelesti. Dopo un primo tempo sostanzialmente equilibrato, infatti, le due reti segnate nel giro di pochi minuti dal Renate con Guglielmotti e Gallupini hanno portato ad una brutta sconfitta casalinga. Il Lecco, con 11 punti in 14 giornate, si trova così ancora in zona playout, a ben 5 punti di distanza dalla salvezza diretta.

LA CRONACA

Galuppini protagonista nelle fasi iniziali: al 6′ colpo di testa bloccato da Safarikas, due minuti dopo conclusione fuori. Al minuto 11 buon tiro di Capogna che non centra lo specchio, al 16′ e al 20′ in evidenza Bobb: prima sugli sviluppi di una punizione, poi con una conclusione dalla distanza, alta sopra la traversa.

Al 29′ gli ospiti entrano in area di rigore: Ranieri conclude e Safarikas devia in calcio d’angolo. Sugli sviluppi del corner, il numero uno bluceleste viene di nuovo chiamato in causa e blocca il pallone in una situazione non facile. Poco altro da segnalare, e senza recupero le squadre vanno negli spogliatoi a reti inviolate.

Nella ripresa si comincia con una conclusione di Gallupini al 4′, di poco sopra la traversa, prima di una fase senza grandissime emozioni sino al 19′, quando Capogna libera Bobb: ottima la conclusione, deviata in calcio d’angolo. La gara si decide poi nel giro di pochi minuti: al 26′ gol di Guglielmotti di teta e al 29′ raddoppio di Gallupini. Nonostante i quattro cambi operati dal mister D’Agostino, la situazione non muta e la partita, dopo cinque minuti di recupero, si conclude sul 2-0.