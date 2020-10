LECCO – Mentre lo sport minore si ferma per i nuovi provvedimenti per contenere la pandemia, questo pomeriggio il Lecco scende in campo al Rigamonti-Ceppi contro la Carrarese.

D’Agostino sta tenendo i suoi con i piedi per terra, in modo che lo 0-3 del derby trasmetta entusiasmo ma non dia ai blucelesti la sensazione di pancia piena che si rivelerebbe dannosa.

Fischio d’inizio alle 16 per un confronto di sicuro spettacolo grazie alla propensione all’attacco di entrambe le squadre.

La probabile formazione (3-4-3): Pissardo; Merli Sala, Marzorati, Capoferri; Celjak, Bolzoni, Marotta, Nesta; Mangni, Capogna, D’Anna.