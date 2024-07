LECCO CENTRO: IL BILANCIO DELL’ORATORIO ESTIVO SUL “SENTIERO DELLA VITA”

LECCO – Con il Campeggio medie appena concluso, a cui seguirà fino al 3 agosto quello degli adolescenti, l’oratorio estivo 2024 ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita che, anche negli oratori di San Nicolò per le elementari e Pescarenico per le medie, ha voluto essere un invito alla riflessione sul percorso esistenziale di ogni individuo.

Questo slogan, che si traduce in un viaggio di scoperta personale e spirituale, è stato scelto per un evento che mira a guidare giovani e adulti attraverso un pellegrinaggio simbolico alla ricerca di significato e direzione. Il concetto di “ViaVai” evoca l’immagine di un movimento continuo, un flusso di persone e storie che si intrecciano, creando un tessuto di esperienze che arricchiscono la vita. La frase “Mi indicherai il sentiero della vita” esprime la fiducia in una guida superiore, che può essere interpretata come una presenza divina o come la saggezza interiore che ognuno possiede.L’Oratorio estivo è stato così un luogo di incontro, di gioco, di preghiera e di servizio, dove la comunità si è impegnata attivamente per trasmettere valori positivi e per far sperimentare ai partecipanti la gioia di una vita vissuta con uno scopo. Il messaggio che si è voluto trasmettere ai giovani è che, nonostante la frenesia e le distrazioni della vita quotidiana, esiste un sentiero da seguire, un percorso che, se intrapreso con fiducia e apertura, può portare a una vita piena e soddisfacente. In definitiva, “ViaVai – Mi indicherai il sentiero della vita” è un invito a intraprendere un viaggio che va oltre il materiale, per esplorare le profondità dell’esistenza e trovare la propria via verso la felicità e la realizzazione personale.

Le attività proprie del periodo estivo sono iniziate il 10 giugno e sono terminati il 5 luglio con orario dalle 8 alle 17 nelle strutture di San Nicolò e di Pescarenico. Dal Grest sono passati 330 bambini e ragazzi alternativamente sulle settimane seguiti da numerosi animatori e coordinati da don Marco Della Corna il responsabile della Pastorale Giovanile, numerosi volontari ed educatori. Al campeggio elementari hanno partecipato 57 bimbi, quello medie 62 e per gli adolescenti 44.