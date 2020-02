LECCO – Il Comune di Lecco ha pubblicato un bando per reclutare nuovi volontari per il gruppo comunale di Protezione Civile, così da implementare le forze operative a disposizione dell’unità.

L’attività del volontario di protezione civile riguarda la previsione, la prevenzione e la mitigazione dei rischi, la gestione dell’emergenza e della fase di superamento della stessa in occasione di calamità naturali, catastrofi e altri eventi che determinino situazioni di grave e diffuso pericolo. Affiancano gli interventi operativi le attività di sensibilizzazione e diffusione delle pratiche di autoprotezione promosse attraverso le esercitazioni, le simulazioni di interventi in emergenza, la realizzazione di presidi territoriali avanzati in occasione di grandi eventi e il concorso nell’attività di educazione scolastica, nelle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali.

L’attività di volontariato è prestata in modo personale e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà umana e non prevede l’instaurarsi di alcuna forma di rapporto di lavoro con il Comune di Lecco.

Possono partecipare alla selezione i cittadini, di entrambi i sessi, che risiedano preferibilmente a Lecco, che abbiano compiuto 18 anni e non abbiano superato il 75° anno di età. Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere redatte in carta semplice, indirizzate al sindaco del Comune di Lecco e consegnate all’ufficio protocollo comunale, sito in piazza Diaz 1, oppure inviate a mezzo raccomandata A/R entro e non oltre le 12 del 24 febbraio 2020.

Il bando, la domanda di partecipazione e il questionario sono scaricabili a questo collegamento, mentre tutti i mercoledì sera dalle 21, nella sede del Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile di piazza Bione, gli interessati a partecipare alla selezione potranno incontrare i volontari che oggi fanno parte del gruppo.

“Il valore di esperienze come quelle che è possibile maturare nel Gruppo comunale Volontari di Protezione Civile è innegabile e comprende l’opportunità sia di mettersi al servizio della propria comunità, sia di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e competenze – sottolinea il vicesindaco di Lecco, con delega alla Protezione civile Francesca Bonacina -. Vi invito per questo a conoscere più da vicino la Protezione Civile comunale e le potenzialità di un impegno di volontariato in questo ambito”.