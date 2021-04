LECCO – Il Comune di Lecco ha indetto un bando per il reclutamento di nuovi volontari da inserire nel Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile.

Alla selezione possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni, senza distinzione di sesso, che non abbiano superato i 75 anni d’età, con dimora preferibilmente nel comune di Lecco, e che abbiano desiderio di spendersi per la comunità gratuitamente nel campo della solidarietà umana, con spirito di collaborazione e profondo senso civico.

“Una chiamata importante a tutte le cittadine e a tutti i cittadini che vogliono dedicare parte del proprio tempo libero per impegnarsi nel Gruppo Comunale di Protezione Civile – è il commento della vicesindaco Simona Piazza, assessore alla Protezione Civile del Comune di Lecco –. Si tratta di un atto volontario e spontaneo incardinato su quella missione della Protezione Civile che è connotata da forte spirito di collaborazione, solidarietà e senso civico. Per entrare a far parte del gruppo non servono particolari competenze o abilità: tutti possono mettersi a disposizione per il bene comune.”

“La concretezza portata avanti dal Gruppo Comunale di Protezione Civile, in particolare in questo ultimo anno così difficile, è evidente: voglio, pertanto, ringraziare tutti i volontari impegnati dapprima nella consegna della spesa a domicilio e nella logistica per i test Covid e, oggi, al centro vaccinale di Lecco”.

A quali compiti sono chiamati i volontari di Protezione Civile? Attività di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, di gestione e superamento dell’emergenza in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri gravi eventi; esercitazioni e simulazioni di interventi in emergenza, realizzazione di presidi territoriali in occasione di grandi eventi; partecipazione nell’attività di educazione scolastica e nelle campagne informative sui rischi e sulle corrette pratiche comportamentali autoprotettive. Il volontario di Protezione Civile si rende inoltre disponibile, ove necessario, all’effettuazione di turni anche in giorni festivi e/o orari notturni, nonché all’inserimento nei turni di pronta reperibilità: il suo ruolo, infatti, rientra tra i servizi di pubblica necessità.

Gli aspiranti volontari sono chiamati a frequentare e superare l’idoneo corso che determinerà l’idoneità allo svolgimento del ruolo. Anche una volta ammessi nel Gruppo Comunale di Protezione Civile, ai volontari è richiesto di frequentare le iniziative formative e addestrative promosse dal Comune di Lecco, le quali garantiscono a ciascun partecipante il rilascio della relativa certificazione di frequenza.

I cittadini interessati troveranno il bando e i moduli di domanda sul sito del Comune di Lecco alla pagina dedicata. I documenti di ammissione alla selezione (domanda e questionario informativo), inseriti in un plico chiuso, dovranno essere consegnati all’Ufficio Protocollo del Comune di Lecco, oppure inviate a mezzo raccomandata A/R, entro le ore 12 di lunedì 14 giugno 2021.