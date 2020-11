LECCO – Una cerimonia per le sole autorità quella di Lecco nella Giornata delle forze armate. L’evoluzione dell’emergenza sanitaria costringe ad alcune limitazioni il programma della festa del 4 Novembre, dedicata all’Unità nazionale e alle forze armate.

La Prefettura, il Comune e la Provincia parteciperanno a un tributo non aperto al pubblico che prevede, alle 9.30, la commemorazione dei Caduti in guerra e in servizio nella basilica di San Nicolò con la celebrazione della messa officiata da monsignor Davide Milani con ammissione dei partecipanti secondo le regole anti-contagio in vigore.

Alle 10.30 la cerimonia civile al monumento ai Caduti sul lungolago con deposizione delle corone e un momento di raccoglimento e ricordo.