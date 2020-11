LECCO – Da domani, martedì, e fino al termine dei lavori, resteranno interdette al transito pedonale la passerella sul torrente Caldone di via Carlo Porta e quella sul torrente Gerenzone di via Galandra.

I provvedimenti si rendono necessari a fronte degli esiti delle ispezioni visive effettuate per conto del Comune di Lecco dalla società 4 EMME Service Spa di Bolzano, verifiche effettuate regolarmente su questo genere di manufatti e in grado di individuare cause di degrado e relativi effetti, nonchè di dare indicazioni rispetto alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria da effettuare.

“Abbiamo disposto la temporanea chiusura di queste due strutture – spiega il Comune di Lecco – per il tempo che servirà a realizzare gli interventi di messa in sicurezza necessari, a fronte degli esiti delle verifiche effettuate, e per i quali già da oggi gli uffici si sono attivati per avviare le fasi progettuali finalizzate alla realizzazione delle opere”.