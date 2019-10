LECCO – Resterà chiuso dall’una alle quattro di notte il sottopasso della stazione di Lecco che collega la piazza a via Balicco. L’orario della serrata fa riferimento al momento in cui non transitano treni sui binari cittadini, i viaggiatori dunque non subiranno disagi.

La decisione è stata presa da Comune, Rfi e prefettura per rispondere ai numerosi episodi di criminalità avvenuti in stazione negli ultimi mesi, anche se per lo più verificatisi in orari di passaggio dei convogli e risolti con prontezza grazie alle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza.

Un provvedimento in fin dei conti che strizza l’occhio al senso di sicurezza che i cittadini reclamano.