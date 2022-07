Ieri giovedì 7 luglio è stato il primo giorno della terza edizione del Lecco Film Fest. Quattro giorni di cinema e cultura, di coinvolgimento trasversale di giovani e meno giovani, di appassionati del cinema e del suo universo per hobby e per professione.

Mattino pomeriggio e sera in piazza Garibaldi, XX settembre, al cinema teatro Nuovo Aquilone, un’alternanza di ospiti famosi o a un passo dalla notorietà, artisti, giornalisti, politici e studenti. Ne parlano tutti i media locali ma anche quotidiani nazionali quali il Corriere della Sera, Repubblica e Il Giorno.

Un bel movimento per la nostra città che è impossibile ignorare. Ma il Comune di Lecco fa eccezione: l’evento sul sito del comune non esiste. Pensavo di trovarlo nella schermata di apertura ma nulla: la riconoscibilissima icona dell’edizione 2022 non c’è.

Il turista che si collega al sito per informarsi su come muoversi e cosa fare a Lecco non trova il festival da nessuna parte: non nel Calendario degli eventi, non nelle News del Comune, non nelle News in evidenza, non nelle News Cultura. Ha un bel rilievo invece il calendario del secondo taglio del verde a bordo strada.

Ieri alle 18 l’inaugurazione con le autorità di rito e non è mancato l’intervento del sindaco Mauro Gattinoni che ha giustamente elogiato l’iniziativa che vede un coinvolgimento corale della città e così via con le parole adatte alla circostanza, conscio del valore di questa iniziativa che non a caso è sostenuta da Regione Lombardia, dalla Camera di Commercio e molti altri con un ruolo di spicco di Confindustria Lecco e Sondrio.

Trovo inspiegabile che il Lecco Film Fest “Luci della città”, che ha scelto questo tema per riflettere coralmente e individualmente sui tempi difficili degli ultimi anni e odierni, proprio sul sito ufficiale del comune di Lecco non abbia luce: è stato messo al buio.

Cinzia Bettega

capogruppo consiliare comune di Lecco

Lega Lombarda per Salvini premier