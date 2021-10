LECCO – Anche quest’anno, in occasione della Giornata internazionale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Lecco conferisce la cittadinanza civica a tutti i minorenni nati in Italia e residenti a Lecco che non sono in possesso della cittadinanza italiana. Il riconoscimento della cittadinanza civica è un atto simbolico del Comune di Lecco, che non corrisponde alla cittadinanza italiana e che si considererà decaduto nel momento in cui una legge nazionale consentirà a tutti i bambini nati in Italia, anche se figli di genitori stranieri, di ottenere la cittadinanza italiana.

Per ricevere l’attestato di cittadinanza civica dei figli, i genitori devono presentare domanda entro mercoledì 10 novembre, compilando il modello di richiesta disponibile sulla homepage del sito istituzionale. La domanda, firmata dai genitori, unitamente alla fotocopia dei rispettivi documenti di identità, deve essere inviata a partecipa@comune.lecco.it oppure consegnata al servizio comunicazione in piazza Diaz 1 e aperto lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30. Nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza, per accedere agli uffici è necessario prima telefonare al numero 0341 481.470 – 510 oppure scrivere a partecipa@comune.lecco.it. Maggiori informazioni a questo collegamento.