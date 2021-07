LECCO – Una celebrazione corale quella andata in scena nel rione lecchese di Acquate, per rendere onore a Ernesto Panzeri, 77 anni, tra pilastri della Stazione Cnsas di Lecco, scomparso nei giorni scorsi dopo un periodo di malattia.

“Figura di riferimento per l’alpinismo lecchese e non solo, Ernesto è stato un nostro soccorritore per oltre cinquant’anni – scrive il Cnsas lecchese -. Oggi è riuscito in un’impresa che possiamo definire storica, perché ha riunito, in un momento fissato nelle immagini scattate dai presenti, ben tre gruppi diversi legati alla montagna: il Gruppo Alpinistico Gamma, che Ernesto contribuì a fondare, i Ragni di Lecco e naturalmente il Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico”.

“Solo una grande persona poteva riuscire in questo intento e tutti i presenti lo hanno voluto ricordare con immensa gratitudine, per il suo impegno sociale e per gli insegnamenti che ha trasmesso alle generazioni più giovani, a partire dai suoi stessi familiari: il figlio infatti è guida alpina e soccorritore Cnsas. Una foto che farà la storia della montagna lecchese, un esempio di vita in gran parte donata alla comunità e alla montagna. Il Soccorso alpino e speleologico porge di nuovo le condoglianze alla famiglia. Grazie di cuore Ernesto, vogliamo ricordarti con un sorriso ma soprattutto con ammirazione, riconoscenza e stima“.