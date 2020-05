LECCO – Rese note e descritte nei dettagli sul sito internet del Comune di Lecco a questo collegamento le modalità con le quali i cittadini di Lecco che versano in particolari situazioni possono richiedere le agevolazioni previste per la maternità, il nucleo familiare e il pagamento delle utenze domestiche.

Per accedere all’assegno di maternità è necessario che il proprio nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a 17.416,66 euro e che la madre, non lavoratrice, presenti richiesta entro sei mesi dalla nascita del bambino.

Per richiedere invece l’assegno per il nucleo familiare, entro il 31 gennaio 2021, può presentare domanda uno dei due genitori che esercitano la responsabilità genitoriale sui tre o più figli minori presenti nel nucleo familiare con un ISEE non superiore a 8.788,99 euro.

In entrambi i casi è necessaria la residenza nel territorio comunale di lecco e, in caso di richiedente extracomunitario, il possesso della carta di soggiorno con la dicitura “soggiornante di lungo periodo UE”. Il codice IBAN da inserire nel modello di richiesta deve inoltre essere di un conto corrente, di una carta prepagata o di un libretto postale intestato al richiedente.

Per ottenere i bonus luce, gas e acqua l’ISEE del nucleo deve essere non superiore a 8.265 euro (oppure non superiore a 20.000 euro per i nuclei con 4 figli a carico). Nel modulo per la richiesta del bonus idrico è necessario riportare il codice di servizio dell’impianto (che si trova sulla fattura dell’acqua) e l’IBAN dell’intestatario della fattura medesima.

Inoltre, solo per il bonus luce, è possibile richiedere l’agevolazione anche per disagio fisico: possono presentare domanda le persone che, per problemi legati a patologie, fanno uso di macchinari che necessitano di energia elettrica per funzionare. In questo caso occorre allegare al modulo la certificazione rilasciata da ATS che specifica il tipo di macchinario in uso, il numero di ore in cui esso resta in funzione e la data in cui si è iniziato a utilizzarlo.

I modelli di richiesta per le diverse agevolazioni si trovano sul sito internet del Comune di Lecco. Sono compilabili online e al termine della compilazione possono essere immediatamente inviati, insieme agli allegati. Per ulteriori informazioni e per ricevere assistenza nella compilazione è inoltre possibile contattare il servizio famiglia e territorio del Comune di Lecco ai numeri 0341 481235 oppure 0341 481207 da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 12.