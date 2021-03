LECCO – Oggi, 31 marzo, la Camera del Lavoro di Lecco compie 120 anni. Proprio il 31 marzo 1901, infatti, le madri e i padri fondatori si riunirono per la prima volta nel cortile della scuola Tommaso Grossi per dare vita a questa realtà che ha superato epoche buie, come due guerre e la dittatura fascista, e oggi è profondamente radicata nel territorio.

“Non possiamo organizzare immediatamente un evento in presenza per festeggiare questa importante ricorrenza, ma non vogliamo assolutamente dimenticarla – ha dichiarato il segretario generale di Cgil Lecco Diego Riva – per questo abbiamo preparato alcune iniziative e stiamo lavorando per organizzare eventi in futuro, a cui sarete prontamente invitati.”

Per raccontare la storia della Camera del Lavoro di Lecco è stato realizzato un documentario inedito che raccoglie testimonianze, immagini d’epoca e filmati, raccontando i momenti salienti degli ultimi 120 anni. Il documentario sarà proiettato pubblicamente non appena l’emergenza sanitaria sarà rientrata.

“È per noi motivo di orgoglio festeggiare questa ricorrenza – ha aggiunto Diego Riva – allo stesso tempo ci sentiamo responsabilizzati, perché capiamo l’importanza della nostra organizzazione, punto fermo per la società, soprattutto in un periodo difficile e complesso come questo, grazie al lavoro quotidiano di delegate e delegati, volontari delle leghe dei pensionati, iscritti e militanti”.