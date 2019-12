GOZZANO (NO) – Siamo ancora a dicembre, ma quello di oggi pomeriggio in Piemonte sarà un match già molto importante per il Lecco. I blucelesti, quartultimi in classifica con 12 punti, faranno infatti visita al Gozzano, una posizione e tre lunghezze più in alto. Per questa sfida cruciale il mister Gaetano D’Agostino ha scelto la difesa a tre ed il tridente, con D’Anna e Giudici che affiancheranno il bomber Capogna.

LA PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3):

Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Pastore, Bobb, Moleri, Carissoni; Giudici, Capogna, D’Anna.