LECCO -Per effetto del passaggio regionale in zona gialla, riaprono al pubblico oggi, martedì 2 febbraio, i poli del Sistema Museale Urbano Lecchese.

Le aperture saranno alternate e gli ingressi contingentati, per garantire a tutti una visita sicura. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il 335 5378189 dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 (www.museilecco.org).

Visitabili martedì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13, il Museo Manzoniano e la Galleria d’Arte Moderna di Villa Manzoni.

Accesso consentito a Palazzo Belgiojoso martedì e mercoledì mattina dalle 10 alle 13, mentre Palazzo delle Paure con la Fototeca e la mostra “Il Fiume Adda. Di immagine in immagine, tra tempo e luce“, la Galleria d’Arte Contemporanea e l’Osservatorio Alpinistico Lecchese, resta aperto mercoledì dalle 14 alle 18, oltre che giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18.

La mostra “La Scapigliatura. Una generazione contro” allestita al Palazzo delle Paure aprirà il 10 febbraio e resterà aperta negli orari di apertura del polo museale descritti sopra. Per accedere sarà necessario prenotarsi scrivendo a segreteria@vidicultural.com.

L’esposizione “Lotto, l’inquietudine della realtà” sarà visitabile, con prenotazioni su www.capolavoroperlecco.it, a partire da mercoledì 3 febbraio. Gli orari di apertura al pubblico saranno dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il giovedì dalle 9 alle 21.

“Ci auguriamo che questa riapertura – sottolinea l’assessore alla Cultura Simona Piazza – possa rappresentare un primo step nel quadro di un calendario di riaperture che dovrà vedere impegnate le istituzioni culturali di tutto il territorio nazionale, per una possibile ripartenza delle attività, degli eventi, delle iniziative e delle proposte culturali. Un passo importante, perchè crediamo nel valore della possibilità, per i cittadini, di ritornare a frequentare i musei e visitare le mostre in tutta sicurezza. In questa cornice anche il Si.M.U.L. permetterà a cittadini e visitatori di godere delle installazioni permanenti e delle grandi mostre allestite nei nostri poli museali”.