BUSTO ARSIZIO (VA) – Inizia una nuova era. In panchina non c’è più Marco Gaburro, artefice della grande cavalcata della stagione scorsa e della promozione in C, al suo posto Gaetano D’Agostino. Per l’ex giocatore, tra le altre, di Roma, Udinese e Fiorentina, il primo impegno sarà allo stadio Carlo Speroni di Busto Arsizio, contro una Pro Patria che ora in classifica precede i blucelesti di 3 lunghezze (9 contro 6).

Inutile dire che una vittoria sarebbe il miglior viatico possibile per il mister palermitano, che ha ancora qualche dubbio sugli undici da schierare in campo ma ha le idee chiare sul modulo, che probabilmente sarà il 4-3-3.

A disposizione anche il nuovo acquisto Nicola Strambelli (esterno offensivo di 31 anni cresciuto nel Bari), mentre in tribuna mancheranno i tifosi blucelesti: le Fidelity Card della società lecchese non sono state riconosciute dal sistema di biglietteria Vivaticket e nonostante i contatti con tutti i soggetti coinvolti il problema non è ancora stato risolto.

LA PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Safarikas; Pastore, Vignati, Bastrini, Carissoni; Pedrocchi, Moleri, Scaccabarozzi; Maffei, Giudici, Chinellato.