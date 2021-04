LECCO – L’amministrazione comunale di Lecco “ricorda con gratitudine” Gianni Micheli, già assessore al commercio, sport e risorse umane del Comune di Lecco tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90.

Accanto all’impegno politico “aveva affiancato l’esperienza in campo associativo e camerale, riconoscendo il valore del tessuto produttivo lecchese e spronando ogni attore sociale ed economico a vivere il protagonismo della sussidiarietà”.

Il commento del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni: “L’ho conosciuto per pochissimo tempo prima dell’episodio che l’ha condotto allo stato di coma, quando era presidente della Compagnia delle Opere, ma ne ho ricevuto un racconto vivido da parte di chi l’ha frequentato dentro gli uffici del Comune e dalle persone che direttamente o indirettamente hanno vissuto con Gianni Micheli l’esperienza politica e amministrativa di quegli anni. A lui va la gratitudine della città, per il coraggio delle idee e la determinazione nelle scelte. Alla sua famiglia, che l’ha accudito con così grande amore in questi lunghi anni, il ringraziamento per la profondità dei piccoli gesti quotidiani”.

I funerali di Micheli si terranno domani martedì alle 14.30 in Basilica a Lecco.