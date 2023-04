LECCO – L’amministrazione comunale di Lecco esprime cordoglio per la scomparsa di Cesare Fumagalli.

“Cesare è stato un mio maestro: insieme ad Alberto Passerotto, allora direttore di API, mi ha accompagnato nel mondo professionale delle associazioni imprenditoriali e, molti anni più tardi, è stata una delle persone con le quali ho voluto confrontarmi prima di candidarmi a sindaco. Ciò accadeva proprio quando anche lui stava per assumere un impegno politico importante nella Segreteria nazionale del PD: ci siamo ritrovati nell’incoraggiarci l’uno con l’altro – ricorda il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni -. Oggi Lecco perde una mente brillante, una voce autorevole e competente, una persona che si è spesa ai massimi livelli fino all’ultimo. Cesare Fumagalli aveva il talento di analizzare problematiche complesse in maniera semplice, trovando la sintesi più efficace, associata a una capacità di visione innovativa per il futuro delle aziende, del territorio, della politica. La sua scomparsa mi addolora molto”.

Nato a Lecco nel 1953, dopo aver lavorato alla Presidenza della Regione Lombardia, Fumagalli nel 1979 è entrato in Confartigianato Lecco diventandone nel 1985 Direttore. Eletto nel 2003 Segretario regionale di Confartigianato Lombardia, dal 2005 al 2020 è stato Segretario Generale di Confartigianato Imprese e Membro del Board di SMEUnited a Bruxelles. Nel 2021 è stato scelto da Enrico Letta per entrare nella Segreteria nazionale del Partito Democratico con deleghe a Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI.

Il sindaco di Lecco e la giunta comunale esprimono “vicinanza alla moglie Elda, ai figli Michela e Federico e a tutta la famiglia di Cesare Fumagalli”.

IL RICORDO DEL PD DI LECCO

Ci ha lasciato Cesare Fumagalli, un riferimento non solo del nostro territorio, ma del paese.

Il suo contributo, la sua esperienza, la sua conoscenza e la sua visione hanno lasciato il segno nella comunità della nostra Federazione, ma ancora di più nel Partito Democratico tutto, presente nella segreteria di Enrico Letta come responsabile dello Sviluppo economico, Terzo Settore, Missione PMI.

Proprio lo scorso anno presentava il libro che raccontava le sue esperienze “Piccola impresa, indicativo futuro. L’intelligenza del polpastrello”. A sottolineare quanto ha contribuito fino all’ultimo al mondo dello sviluppo dell’impresa e dell’artigianato italiani. Nelle diverse iniziative di quest’anno ci ha sempre tenuto ad essere presente per portare il suo alto contributo ai temi del lavoro e dell’impresa, che non dimenticheremo.

La Federazione del Partito Democratico di Lecco vuole esprimere la propria vicinanza a tutta la famiglia di Cesare Fumagalli, a cui vanno le nostre più sentite condoglianze.

IL CORDOGLIO DELLA REGIONE LOMBARDIA

“La Giunta regionale esprime il cordoglio della Lombardia per la scomparsa di Cesare Fumagalli”. Così il presidente Attilio Fontana ricorda lo storico segretario generale di Confartigianato Imprese.

Il sottosegretario alla Presidenza, il lecchese Mauro Piazza, evidenzia come “Cesare abbia mosso i primi passi nel nostro territorio e tanto abbia fatto per la provincia di Lecco rappresentando un punto di riferimento per chi, come me, ha iniziato a occuparsi della ‘cosa pubblica’, mentre Cesare occupava già ruoli di rilievo a livello nazionale”.

“Lecco perde – conclude Piazza – una persona specchiata che ha contribuito a creare un metodo di lavoro, quel ‘sistema Lecco’, che tanto ha fatto per la realizzazione di infrastrutture strategiche per il lecchese”.

La Provincia di Lecco esprime il cordoglio per la scomparsa di Cesare Fumagalli e la vicinanza alla sua famiglia: “Il nostro territorio – commenta la presidente Alessandra Hofmann – perde una persona di grande valore: Cesare Fumagalli ha rappresentato infatti un solido punto di riferimento per il mondo delle imprese artigiane, ricoprendo ruoli prestigiosi a livello provinciale, regionale e nazionale. Nel corso della sua attività lavorativa e associativa ha dato un contributo importante alla crescita del sistema Lecco e si è fatto conoscere e apprezzare anche fuori dai confini provinciali. La nostra comunità provinciale gli è riconoscente per la preziosa eredità umana e professionale che ci ha lasciato”.

