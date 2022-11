LECCO – La Conferenza dei Capigruppo del Comune di Lecco, composta dal sindaco Mauro Gattinoni, dal presidente del consiglio comunale Roberto Nigriello, dai vicepresidenti e dai capigruppo consiliari, si è riunita per discutere le candidature alle Civiche Benemerenze 2022 pervenute a palazzo Bovara.

Tra le candidature pervenute e sottoposte all’attenzione dei membri della commissione, sono stati riconosciuti meritevoli della Benemerenza per quest’anno

Alizé Piana – sportiva

Pablo Atchugarry – artista originario dell’Uruguay

Angelo Borghi – storico e saggista

Vittorio Martinelli – pittore (alla memoria)

Sandro Morganti – imprenditore

Le Civiche Benemerenze possono essere assegnate a coloro che “con opere o con l’esempio, nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’economia, del lavoro, della scuola, dello sport, per iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, per particolare collaborazione alle attività della pubblica amministrazione, per atti di coraggio e di abnegazione civica, abbiano dato lustro alla Città di Lecco e alla sua comunità, sia rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù sia servendone con disinteressata dedizione le singole istituzioni” (articolo 1 del regolamento).