LECCO – Presentata l’ampia e composita offerta di moduli e attività didattiche, gratuite e a pagamento, proposte dal Sistema Museale Urbano Lecchese alle scuole di ogni ordine e grado della città e del territorio lecchese.

Sono intervenuti Simona Piazza, vicesindaco e assessore alla Cultura e Coesione sociale, Mauro Rossetto, direttore Si.M.U.L. e responsabile dei Servizi educativi, Simone Barbieri, Consorzio Athena Promakos, Loris Lazzati, associazione Deep Space. Erano presenti tutti gli esperti responsabili dei singoli moduli didattici , che sono specialisti, impegnati nella ricerca e divulgazione delle conoscenze e del patrimonio compreso nei percorsi espositivi permanenti e collezioni di competenza.

Le attività didattiche sono composte da un plafond di moduli gratuiti, fino ad esaurimento dei posti disponibili, per le scuole dell’infanzia, elementari e secondarie della città di Lecco, relativamente ai differenti Musei (Archeologico, Gallerie d’0Arte, Storico, Naturalistico e Manzoniano). Le attività del Civico Planetario sono invece gestite in concessione dall’Associazione Deep Space e sono pertanto a pagamento per tutti.

Le novità di quest’anno più significative sono l’estensione delle proposte anche alle Scuole dell’infanzia e molti moduli nuovi, soprattutto relativamente al Museo Manzoniano e al Museo Archeologico. Inoltre, i Servizi educativi del Si.M.U.L. hanno sperimentato e ora messo a sistema una brochure per i piccoli visitatori del Museo, accompagnati dalle loro famiglie, provenienti sempre più numerosi dall’Italia e dall’estero. Per ora la dispensa “Gioca al Museo” è disponibile, gratuitamente, insieme al biglietto d’ingresso, per i Musei di Villa Manzoni (Manzoniano e Galleria d’Arte moderna), ma sono in corso di preparazione (si prevede per febbraio/marzo) anche i prodotti equivalenti per la Galleria d’Arte contemporanea di Palazzo delle Paure e per i Musi Archeologico e naturalistico di Palazzo Belgiojoso.