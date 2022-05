LECCO – Tre giovani lecchesi pagheranno 8mila euro per aver diffuso la foto in cui una amica era ritratta senza abiti.

La vicenda risale a un anno fa e ieri la conclusione in Tribunale. Tre ragazzi avevano ricevuto da un ex compagno di classe della ragazza uno scatto di lei, all’epoca minorenne, e lo avevano diffuso tra altri contatti. La studentessa quindi aveva presentato denuncia per diffamazione. Davanti al giudice monocratico Gianluca Piantadosi i tre hanno risarcito la vittima con ottomila euro e il legale della giovane ha ritirato la querela chiudendo il caso.