LECCO – Riapre con modalità di accesso scaglionato a partire da lunedì 20 aprile e fino a venerdì 24, e da lunedì 27 e fino a giovedì 30, il centro di raccolta rifiuti di Lecco in via Bruno Buozzi, limitatamente al servizio di raccolta del verde .

Gli accessi saranno consentiti sulla base della lettera iniziale del proprio cognome, secondo il seguente calendario:

lunedì 20: lettere A – B

martedì 21: lettera C

mercoledì 22: lettere D – E – F

giovedì 23: lettere G – H – I – J – K



venerdì 24: lettere L – M

lunedì 27: lettere N – O – P – Q

martedì 28: lettera R

mercoledì 29: lettere S – T

giovedì 30: lettere U – V – W – X – Y – Z

Per accedere sarà necessario indossare i dispositivi di protezione individuale prescritti dalla normativa e rispettare le indicazioni fornite dagli operatori del centro. Potranno entrare solo 4 auto allo stesso tempo e, in fase di attesa, occorrerà rimanere sulla vettura. La piattaforma resterà aperta dalle 9 alle 12.30 e dalle 14 alle 19 (anziché alle 18:30)

“Abbiamo valutato la possibilità di aprire per la frazione del verde perché degrandandosi, naturalmente, è quella che richiede più urgentemente uno smaltimento – sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Lecco Alessio Dossi. Vi invito a sfruttare tutta la fascia oraria di apertura del centro per diluire gli arrivi, ridurre i tempi di attesa ed evitare problemi di traffico veicolare. Per questa fase sperimentale di riapertura abbiamo adottato tuttavia una serie di precauzioni e attenzioni importanti e confidiamo nella collaborazione della cittadinanza. La salute resta il nostro obiettivo principale, per cui attenzioneremo questo aspetto con la massima cura. Se ci sarà la collaborazione di tutti, potremo mantenere ed eventualmente ampliare le aperture del centro”.